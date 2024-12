Palermo C5, Musso show: Canicattì travolto 8-2. Rosanero ancora primi

Nove vittorie e due pareggi: la squadra di Rizzo resta imbattuta

Prosegue la marcia trionfale del Palermo Calcio a5. La compagine guidata da coach Rizzo, infatti, si impone con un roboante 8-2 in casa del Canicattì allungando la sua incredibile striscia positiva nel girone A di Serie C1: 9 vittorie e 2 pareggi in 11 partite, numeri incredibili che consentono ai rosanero di restare primi e imbattuti in campionato.

Partita senza storia, sin dalle battute iniziali del match. Ad aprire le danze dell’incontro ci pensa il funambolico Mineo (capitano vista l’assenza di Marretta fermo ai box per infortunio). Dopo pochi minuti arriva il momentaneo 1-1 dell’ASD Città di Canicattì C5. Il pareggio è soltanto un’illusione effimera per i padroni di casa. Nella parte centrale della prima frazione, infatti, inizia il “Musso show”: il numero 10 rosanero bucherà la porta avversaria per ben 5 volte. Proprio Musso siglerà la rete dell’1-2, mentre l’1-3 è un contropiede finalizzato in grande stile da Biondo. Poi ancora Musso, poco prima dell’intervallo, firmerà il gol dell’1-4.

La ripresa si apre con due perle dello scatenato Musso: mancino vellutato sotto l’incrocio direttamente da calcio di punizione (1-5) e, a seguire, ancora un tiro vincente “sotto il sette” (1-6). La squadra rosanero, nonostante il larghissimo vantaggio, continua a proiettarsi in avanti trovando la rete dell’1-7 con Russo (schema su calcio di punizione). Piccolo break del Canicattì: Brancato (doppietta per lui) sigla il momentaneo 2-7. Prima del triplice fischio ci sarà il tempo per Musso per arrotondare il suo score personale: tiro libero trasformato dal bomber del Palermo C5 e quinto gol realizzato in questa partita.