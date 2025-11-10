 Serie D: Athletic Club Palermo-Nissa rinviata a data da destinarsi
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Serie D: Athletic Club Palermo-Nissa rinviata a data da destinarsi

Gara interrotta per impraticabilità del campo
CALCIO - SERIE D
di
1 min di lettura

La partita tra Athletic Club Palermo e Nissa, interrotta al 20esimo minuto per impraticabilità del campo, è stata rinviata a data da destinarsi. Dopo un sopralluogo dei capitani insieme all’arbitro, si è deciso di non proseguire l’incontro.

Ulteriori informazioni sulla data del recupero verranno comunicate nei prossimi giorni dal Dipartimento Interregionale della LND. Il nubifragio che si è abbattuto su Palermo nella giornata di domenica 9 novembre, ha reso ingiocabile la partita in programma al Velodromo.

Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI