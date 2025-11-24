Serie D, ancora una vittoria per l’Athletic Palermo: battuta la Gelbison

I nerorosa salgono a quota 22 punti in classifica

Arriva la quarta vittoria nelle ultime cinque partite per l’Athletic Club Palermo. I nerorosa di Emanuele Ferraro hanno battuto 3-0 la Gelbison, nel match valido per la 13ª giornata del campionato di Serie D, girone I. Una prova di carattere e personalità per i padroni di casa che portano a casa i tre punti con le reti di Bova e Bongiovanni, l’autogol di Viscomi, ma anche il rigore parato da Greliak sul 1-0.

L’impatto sul match è ottimo da parte dell’Athletic Club Palermo che già dopo 9 minuti sfiora il vantaggio. Faccetti calcia dal limite, Sakho respinge sui piedi di Zalazar che da pochi passi fallisce il tap-in. Sei minuti dopo l’azione si ripete, ma stavolta i nerorosa vanno a segno: Faccetti calcia a giro dal vertice sinistro dell’area, respinta corta di Sakho che favorisce il tap-in di Bova per l’1-0.

La Gelbison esce fuori alla distanza e al 19° minuto ha la chance migliore. Ferreira entra in area, Sanchez lo atterra da dietro: è calcio di rigore. Dal dischetto Liurni calcia a incrociare, Greliak intuisce e respinge. Il portiere nerorosa sale in cattedra nuovamente dieci minuti più tardi, quando respinge una potente conclusione dalla distanza di Ferreira con un grande intervento. Prima dell’intervallo l’Athletic Club Palermo si fa vedere di nuovo in avanti con un tiro di Faccetti, ma la sua conclusione si spegne sul fondo.

La squadra di Ferraro parte bene anche nel secondo tempo e due minuti dopo il ritorno in campo raddoppia con un eurogol di Bongiovanni. Sakho rinvia con le mani sui piedi del centrocampista nerorosa (entrato dopo l’intervallo al posto di Bova) che vede il portiere leggermente fuori dai pali e lo sorprende con un tiro dai 40 metri.

L’Athletic Club Palermo amministra con grande personalità e più volte va vicino al raddoppio. L’occasione migliore passa dai piedi di Micoli che dopo una bella azione corale sbaglia il tap-in da distanza ravvicinata. L’ultima mezz’ora è di grande gestione e personalità per i palermitani che non concedono chance alla Gelbison. A un minuto dal novantesimo c’è anche il tris: Faccetti lavora bene sulla linea di fondo e va al cross, Viscomi devia nella propria porta.

Finisce 3-0 con l’Athletic Club Palermo che sale a quota 22 punti in classifica. Mercoledì, 26 novembre, i nerorosa torneranno in campo per il recupero della partita contro la Nissa, interrotta due settimane fa per maltempo. Kick-off alle ore 14.30 al Velodromo Paolo Borsellino, si ripartirà dal 18° minuto.