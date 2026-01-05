Il 2026 dell’Athletic Club Palermo inizia al meglio: 4-0 al Messina

Nel giorno dell'apertura al pubblico del Velodromo

Il 2026 non poteva iniziare meglio per l’Athletic Club Palermo. Nel giorno che ha segnato l’apertura al pubblico del Velodromo Paolo Borsellino, i nerorosa hanno battuto 4-0 il Messina, nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D girone I. Una partita perfetta degli uomini di Emanuele Ferraro (squalificato e sostituito in panchina dall’allenatore in seconda, Domenico Marino) che davanti ai 600 spettatori del “Velodromo” (presente anche il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla) hanno disputato un match nel segno del controllo e della concretezza.

I primi 20 minuti sono di studio e grande equilibrio, in cui nessuna delle due formazioni prevale. La “scintilla” che accende il match è al ventesimo minuto, quando il Messina sfiora il gol con Garufi: il suo tiro dalla distanza scheggia la traversa.

Da lì in poi è monologo dell’Athletic Club Palermo che al primo affondo, al minuto 26, passa in vantaggio: schema su calcio di punizione, Anzelmo riceve palla da solo ai 25 metri e con un tiro rasoterra batte Sorrentino. I nerorosa insistono e sfiorano due volte il raddoppio prima dell’intervallo. Al 31º minuto Sanchez colpisce di testa sulla punizione tagliata di Bonfiglio e accarezza il palo; al 38º minuto Grillo calcia a giro dal limite e sfiora l’incrocio dei pali.

Nel secondo tempo il copione non cambia e l’Athletic Club Palermo massimizza la produzione offensiva. Il raddoppio arriva 7 minuti dopo la ripresa: Grillo manovra nella zona centrale e spiazza Sorrentino con un tiro dalla distanza, deviato da Garufi. Al 59º minuto il portiere del Messina si supera due volte su Bonfiglio, sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

È solo il preludio al terzo gol che arriva 60 secondi più tardi: calcio di punizione dalla sinistra di Grillo verso il primo palo, Zaic anticipa tutti e di testa sigla la prima rete in maglia nerorosa. I padroni di casa continuano a produrre e Sorrentino salva ancora al 70º minuto sulla punizione diretta in porta di Bonfiglio. Il poker, però, si concretizza 120 secondi dopo: Micoli lanciato a tu per tu con il portiere non sbaglia, siglando il nono gol stagionale con un pallonetto chirurgico.

Il finale è di gestione per l’Athletic Club Palermo che centra la nona vittoria stagionale, salendo a quota 32 punti in classifica e restando a due lunghezze dalla coppia di testa, Savoia e Igea Virtus. I nerorosa torneranno in campo domenica prossima, 11 gennaio, in casa della Vigor Lamezia.