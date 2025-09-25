Athletic Club Palermo, pareggio amaro con la Nuova Igea Virtus

I nerorosa rimontati dal 2-0 nell'ultimo quarto d'ora di gara

Pareggio amaro per l’Athletic Club Palermo. Finisce 2-2 la sfida tra i nerorosa e la Nuova Igea Virtus, nel match valido per la quarta giornata del campionato di Serie D, girone I. Un risultato con tanti rimpianti per la squadra di Emanuele Ferraro (squalificato e sostituito in panchina dall’allenatore in seconda, Domenico Marino), avanti 2-0 all’intervallo e rimontata nell’ultimo quarto d’ora dopo essere rimasta in dieci uomini.

Il primo tempo è tutto di marca Athletic Club Palermo, primi 45 minuti segnati da condizioni climatiche avverse tra forte pioggia e vento. Al primo affondo i nerorosa vanno avanti: Della Guardia atterra Faccetti in area, è calcio di rigore. Dal dischetto Maurino non sbaglia e segna il primo gol con la maglia dell’Athletic.

Gli ospiti si fanno vedere per la prima volta alla mezz’ora: tiro dalla distanza di Samake, Greliak blocca senza problemi. Al 40° minuto l’Athletic raddoppia: ancora un calcio di rigore, stavolta nato da un’uscita maldestra di De Falco che colpisce Bonfiglio. Proprio l’attaccante nerorosa si presenta dal dischetto e spiazza il portiere. Prima dell’intervallo i nerorosa sfiorano anche il tris con Micoli, ma il suo tiro lambisce soltanto il palo.

Nel secondo tempo parte ancora forte l’Athletic che si fa vedere con un tiro a giro di Bonfiglio: palla alta. Ritmi bassi e controllo del match per i nerorosa, ma al 74° minuto cambia la partita. L’arbitro, il signor Caresia di Trento, decide di espellere Faccetti per un fallo su Cardinale. Sugli sviluppi del calcio di punizione, la Nuova Igea Virtus accorcia le distanze con la deviazione di Ferrara. In inferiorità numerica l’Athletic prova a stringere i denti, ma il forcing dei messinesi porta al gol di Cicirello al 90° minuto, con una girata nel cuore dell’area. Finisce 2-2, con l’Athletic Club Palermo sale a quota 6 punti in classifica, con il quarto risultato utile consecutivo.

“Questo pareggio ci lascia tanta amarezza – spiega Antonio Mazzotta, capitano dell’Athletic Club Palermo – . Peccato perché la prestazione c’è stata, l’atteggiamento è stato giusto dall’inizio. Resta l’amarezza per un’altra espulsione ingiusta. Gli episodi stanno girando a sfavore, ma siamo contenti e convinti di essere sulla strada giusta. Quest’anno ci possiamo togliere delle belle soddisfazioni”. L’Athletic Club Palermo tornerà in campo domenica, ancora al Velodromo “Paolo Borsellino” contro l’Acireale.