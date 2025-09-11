 Il Velodromo per le gare casalinghe dell'Athletic Club Palermo
Il Velodromo per le gare casalinghe dell’Athletic Club Palermo

Debutto contro la Vigor Lamezia ma a porte chiuse
CALCIO - SERIE D
Si giocherà al Velodromo “Paolo Borsellino” la prima partita casalinga in Serie D dell’Athletic Club Palermo. È arrivata ufficialmente l’omologa del manto erboso, che consente di disputare gare ufficiali all’interno dell’impianto di Via Lanza di Scalea.

Il debutto casalingo è in programma domenica 14 settembre, ore 16.00, contro la Vigor Lamezia. La gara si svolgerà a porte chiuse, in attesa, nelle prossime settimane, di consentire l’accesso a tifosi e appassionati.

“La società desidera rivolgere un sentito ringraziamento all’Assessore allo Sport Alessandro Anello, al Sindaco Roberto Lagalla, all’Amministrazione Comunale e al Presidente della LND Sicilia Sandro Morgana per la disponibilità e l’impegno profuso, che hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante traguardo per il club e per la città di Palermo”, scrive il club nella nota ufficiale.

