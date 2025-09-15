Serie D, prima vittoria per l’Athletic Club Palermo contro la Vigor Lamezia

Il Velodromo "Paolo Borsellino" torna a ospitare una partita dopo 20 anni

L’Athletic Club Palermo conquista la prima, storica, vittoria in Serie D. I nerorosa hanno battuto 2-1 la Vigor Lamezia, nel match valido per la 2ª giornata del girone I. Al Velodromo “Paolo Borsellino” – tornato a ospitare una partita di calcio dopo più di 20 anni – la squadra di Emanuele Ferraro ha dato dimostrazione di grinta, carattere e qualità contro un avversario di livello.

Fondamentale è stato l’impatto sulla partita, con due gol nei primi dieci minuti. Bastano 150 secondi per sbloccare l’incontro: azione sulla sinistra tra Bongiovanni e Mazzotta, cross in mezzo verso Bustos che insacca a porta vuota. Primo gol in Serie D per l’attaccante argentino, così come per Nicolas Micoli. “El Tanque” raddoppia al 10° minuto, con un preciso tiro a tu per tu con il portiere ospite, Verdosci, dopo il passaggio in profondità di Faccetti.

Alla distanza esce fuori la Vigor Lamezia che si fa vedere per la prima volta al 25° minuto con un tiro dalla distanza di Mascari, che Greliak blocca senza problemi. Due minuti dopo i calabresi riaprono l’incontro. Sanchez stende Tandara in area, è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta lo stesso giocatore biancoverde che spiazza Greliak.

L’Athletic parte bene anche nel secondo tempo. Break offensivo dei nerorosa, Micoli scarica verso Faccetti che di prima manda sopra la traversa. Al 13° minuto la Vigor Lamezia sfiora il pari: tiro/cross di Tandara, Greliak sfiora la palla che finisce sui piedi di Mascari che colpisce la traversa. I nerorosa stringono i denti per mantenere il vantaggio e resistono agli assalti della squadra di Foglia Manzillo.

Poi, nel finale, vanno vicini al 3-1 con una ripartenza di Martinez che serve Mazzotta, ma il suo tiro a tu per tu con Verdosci viene bloccato dal portiere. Al secondo minuto di recupero l’Athletic Club Palermo resta in 10 uomini per l’espulsione di Lores Varela (doppia ammonizione), ma resiste e conquista tre punti fondamentali.

“Complimenti ai miei ragazzi perché non era una partita semplice – ha spiegato Emanuele Ferraro, allenatore dell’Athletic Club Palermo -. In questo campionato ci sono tutte squadre organizzate e forti, questa vittoria è fondamentale e importante. Questo risultato ci fa capire ciò che siamo, abbiamo grandi valori”.

L’Athletic Club Palermo sale così a quota 4 punti in classifica, in vetta insieme ad altre cinque formazioni dopo le prime due giornate. I nerorosa torneranno in campo domenica prossima, 21 settembre, al “Valentino Mazzola” di San Cataldo contro la Sancataldese.