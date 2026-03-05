Serie D, l’Athletic Club Palermo vince a Enna e vola al primo posto

Nuova capolista del girone I

L’Athletic Club Palermo è la nuova capolista del girone I di Serie D. La formazione nerorosa di Emanuele Ferraro balza al comando in classifica grazie al 2-1 in casa dell’Enna, nel recupero della 24a giornata di campionato. Una grande prova di squadra allo stadio Generale Gaeta da parte dell’Athletic che ha indirizzato la partita nel primo tempo, con le reti di Torres e Maurino.

Nella prima mezz’ora la partita si gioca su ritmi bassi: gioco spezzettato e poche occasioni per entrambe le formazioni. Il primo squillo è al 26esimo minuto con una punizione da posizione laterale di Maurino, Mangano blocca senza problemi. Risponde l’Enna qualche minuto dopo con un tiro dal limite di Distratto, Panaro respinge la conclusione con il corpo. La partita si “stappa” al 38esimo minuto: calcio d’angolo dalla destra di Maurino, Torres trova un terzo tempo perfetto e di testa batte Mangano. È 1-0 per l’Athletic Club Palermo. Al 43esimo minuto i nerorosa raddoppiano. Zaic entra in area dalla sinistra e viene atterrato da Zerillo: è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Maurino che non sbaglia.

Nel secondo tempo si alza il ritmo e aumentano le occasioni da una parte e dall’altra. Al 55esimo l’Enna sfiora il gol: calcio di punizione dalla sinistra di Distratto, Spina riceve palla a pochi passi dalla porta ma calcia a lato. Da lì a poco l’Athletic ha tre occasioni in pochi minuti: due volte ci prova Rafele (prima salva Mangano, poi sfiora il palo), ma l’occasione migliore è di Bova che arriva a tu per tu con il portiere da posizione laterale e calcia addosso a Mangano. Dal gol sbagliato al gol subito. Un minuto dopo il neo entrato Pozzi accorcia le distanze, con un tiro in diagonale che spiazza Greliak. Nell’ultima mezz’ora l’Enna tenta il forcing per pareggiare i conti, ma l’Athletic sfiora il tris: cross dalla sinistra di Grillo, girata di testa di Micoli che sfiora il palo. Gli ultimi minuti l’Athletic si difende in modo ordinato fino al fischio finale.

L’Athletic Club Palermo sale così a quota 51 punti in classifica, uno in più di Savoia e Nuova Igea Virtus. I nerorosa torneranno in campo domenica 15 marzo al Velodromo Paolo Borsellino, dopo la sosta per la Viareggio Cup, contro il Paternò.