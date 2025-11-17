Serie D, impresa dell’Athletic Club Palermo al Granillo: Reggina ko

Zalazar sigla il gol vittoria a 19 minuti dalla fine

L’Athletic Club Palermo scrive una pagina memorabile della sua storia al Granillo di Reggio Calabria. Alla prima partita oltre lo Stretto, i nerorosa di Emanuele Ferraro hanno battuto 3-2 la Reggina nel match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie D, girone I.

Una straordinaria impresa dell’Athletic che due volte è andata sotto nel punteggio, ma in entrambi i casi con caparbietà e dedizione è riuscito a riprendere in mano la partita, siglando il gol vittoria a 19 minuti dalla fine con Santiago Zalazar.

L’Athletic Club Palermo sale a quota 19 punti in classifica, quinti in classifica con una partita ancora da recuperare contro la Nissa. I nerorosa torneranno in campo domenica prossima, 23 novembre, per la sfida casalinga contro la Gelbison.

Reggina-Athletic Club Palermo: la partita

I primi 45 minuti sono di grande personalità per l’Athletic Club Palermo che già dopo un giro di lancette va vicino al gol con Bova: il suo tiro dalla distanza sfiora il palo alla destra di Summa. I nerorosa contengono gli attacchi della Reggina, ma gli amaranto al primo affondo passano in vantaggio. Minuto 23: cross dalla destra di Barillà, Pellicanò colpisce di testa dal cuore dell’area e batte Bitzinis. Da qui in poi c’è solo l’Athletic in campo.

Per due volte il gol del pari lo sfiora Bova: prima a tu per tu con Summa viene ipnotizzato dal portiere reggino, poi al 42° minuto sbaglia un rigore in movimento su assist di Bonfiglio. Sessanta secondi dopo la chance passa dalla testa di Micoli che sfiora il primo palo. La squadra di Ferraro riesce a concretizzare prima dell’intervallo: calcio di punizione dalla destra battuto da Bonfiglio, la palla resta vagante in area e buona per Mazzotta che di tacco batte Summa. L’ultima occasione del primo tempo è ancora di marca nerorosa.

Il secondo tempo inizia su ritmi più bassi, ma con la Reggina propositiva grazie a Edera. Al 53° minuto tenta un tiro in diagonale, ma Bitzinis devia in calcio d’angolo. Dieci minuti più tardi, però, il numero 20 amaranto segna il gol del 2-1 con una rasoiata dai 20 metri che supera il portiere nerorosa. Nelle difficoltà, tuttavia, l’Athletic Club Palermo sale in cattedra e gli ultimi 25 minuti sono perfetti.

Al 68° minuto Micoli firma il gol del pari, con un tap-in di testa sulla sponda di Zalazar. Tre minuti dopo la rimonta è completata con Santiago Zalazar che sotto porta batte Summa su assist di Mazzotta. Nel finale l’Athletic sfiora due volte il poker con Maurino. Gli amaranto si fanno vedere avanti solo a due minuti dal novantesimo con Grillo: la sua girata di testa sfiora il palo. I sette minuti di recupero sono di grande gestione per i ragazzi di Ferraro che firmano un’impresa memorabile.