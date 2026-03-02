Serie D, Athletic Club Palermo: vittoria al 91′ con il Sambiase

Decide Maurino. Nerorosa a due punti dalla coppia di testa in classifica

Colpo esterno dell’Athletic Club Palermo. I nerorosa di Emanuele Ferraro vincono 2-1 in casa del Sambiase, nel match valido per la 26a giornata del campionato di Serie D. Tre punti importanti per la formazione palermitana, brava a risolvere una sfida contro un ottimo avversario che a lungo ha retto bene il campo.

Il primo tempo inizia su ritmi bassi: una lunga fase di studio con pochi sussulti per entrambe le squadre. A metà del primo tempo ci prova l’Athletic Club Palermo con una girata di Bova, ma il tiro termina a lato. Il Sambiase si fa vedere al 28° minuto con Ortolini che insacca su assist di Sueva, ma l’arbitro ferma il gioco per posizione di offside. Prima dell’intervallo l’Athletic passa in vantaggio: Bonfiglio entra in area dalla sinistra e viene atterrato da Colombatti, è calcio di rigore. Dal dischetto Grillo spiazza Giuliani e segna lo 0-1.

Nel secondo tempo parte meglio il Sambiase che al 54° minuto pareggia i conti: Sueva entra in area dalla destra e colpisce il palo, la palla torna indietro e diventa buona per il neo entrato Leveque che sigla l’1-1 con un facile tap-in. La squadra di mister Ferraro prova a contenere le offensive dei padroni di casa, propositivi ma mai pericolosi dalle parti di Greliak. Si procede su ritmi bassi fino al 90° minuto, quando arriva l’episodio decisivo: Micoli controlla palla in area e viene atterrato. È di nuovo calcio di rigore. Maurino si presenta dagli undici metri e non sbaglia.

Finisce 2-1 con l’Athletic Club Palermo che sale a quota 48 punti, a due lunghezze dalla coppia di testa formata da Savoia e Nuova Igea Virtus, ma con una partita in meno. I nerorosa torneranno in campo giovedì, ore 15:00, per il recupero contro l’Enna allo stadio Generale Gaeta.