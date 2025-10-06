Athletic Club Palermo, primo ko in Serie D: vince il Milazzo 2-1

Dopo cinque risultati utili di fila arriva il primo ko in campionato per l’Athletic Club Palermo. I nerorosa di Emanuele Ferraro hanno perso 2-1 in casa del Milazzo, nel match valido per la sesta giornata del campionato di Serie D, girone I.
Un risultato che lascia qualche piccolo rimpianto all’Athletic, più volte vicina al pareggio nel finale. I nerorosa pagano i due gol subiti nel primo tempo, entrambi siglati da La Spada. Prima un tiro dai 35 metri che sorprende Greliak, poi un chirurgico destro da dentro l’area, sul primo palo.
Nel secondo tempo arriva la reazione dell’Athletic che riapre i conti a mezz’ora dalla fine con un calcio di rigore trasformato da Maurino. Il finale è un assalto nerorosa. L’occasione migliore passa da Bonfiglio, che di testa sfiora il palo alla destra del portiere. Lo stesso Mileto sale in cattedra in pieno recupero, con una grande parata sul colpo di testa di Micoli verso l’incrocio dei pali.
L’Athletic Club Palermo scende al quarto posto, in un gruppo di sei squadre a quota nove punti. I nerorosa torneranno in campo domenica prossima, 12 ottobre, contro l’Enna al Velodromo Paolo Borsellino.