 Athletic Club Palermo, primo ko in Serie D: vince il Milazzo 2-1
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Athletic Club Palermo, primo ko in Serie D: vince il Milazzo 2-1

Dopo cinque risultati utili di fila
CALCIO - SERIE D
di
1 min di lettura

Dopo cinque risultati utili di fila arriva il primo ko in campionato per l’Athletic Club Palermo. I nerorosa di Emanuele Ferraro hanno perso 2-1 in casa del Milazzo, nel match valido per la sesta giornata del campionato di Serie D, girone I.

Un risultato che lascia qualche piccolo rimpianto all’Athletic, più volte vicina al pareggio nel finale. I nerorosa pagano i due gol subiti nel primo tempo, entrambi siglati da La Spada. Prima un tiro dai 35 metri che sorprende Greliak, poi un chirurgico destro da dentro l’area, sul primo palo.

Nel secondo tempo arriva la reazione dell’Athletic che riapre i conti a mezz’ora dalla fine con un calcio di rigore trasformato da Maurino. Il finale è un assalto nerorosa. L’occasione migliore passa da Bonfiglio, che di testa sfiora il palo alla destra del portiere. Lo stesso Mileto sale in cattedra in pieno recupero, con una grande parata sul colpo di testa di Micoli verso l’incrocio dei pali.

L’Athletic Club Palermo scende al quarto posto, in un gruppo di sei squadre a quota nove punti. I nerorosa torneranno in campo domenica prossima, 12 ottobre, contro l’Enna al Velodromo Paolo Borsellino.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI