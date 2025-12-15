Serie D, l’Athletic Club Palermo cade in casa del Savoia

I nerorosa restano a quota 26 punti in classifica

Una prova di cuore e orgoglio non basta all’Athletic Club Palermo, battuto 3-1 dal Savoia nel match valido per la 16ª giornata del campionato di Serie D, girone I. Una partita dai due volti per la squadra di Emanuele Ferraro che, dopo il vantaggio iniziale e la risposta dei biancoscudati con la doppietta di Umbaca, ha preso in mano il pallino del gioco e sfiorato più volte il pareggio, prima di subire il terzo gol nel finale.

Buon approccio al match da parte dell’Athletic Club Palermo che al 4° minuto conquista un calcio di rigore per il fallo subito in area da Anzelmo. Dal dischetto si presenta Grillo che spiazza De Lorenzo e trova il primo gol in maglia nerorosa. Il Savoia esce fuori alla distanza, alza il baricentro e il ritmo. La prima, grande, chance per i padroni di casa è al 27° minuto con un tiro di Guida dal cuore dell’area che termina sull’esterno della rete dopo una deviazione.

Da lì a poco ci prova Umbaca, ma Crivello si oppone con il corpo. L’Athletic Club Palermo prova a stringere i denti, ma prima dell’intervallo arriva il pareggio del Savoia. Calcio d’angolo corto, cross dalla sinistra di Ledesma verso Umbaca che di testa batte Greliak. Nell’ultima azione del primo tempo Munoz sfiora il 2-1, ma Anzelmo salva sulla linea.

Nel secondo tempo la squadra di Raimondo Catalano completa la rimonta con la doppietta del suo capitano, Umbaca. Tutto nasce da un calcio di punizione, palla riproposta in mezzo verso il numero 11 biancoscudato che insacca con un tiro da distanza ravvicinata. Nonostante lo svantaggio, però, la squadra di mister Ferraro reagisce bene e guadagna campo. La grande chance passa dai piedi di Zalazar, ma il suo tiro dal vertice dell’area sfiora soltanto la traversa.

Il Savoia gioca in ripartenza e va vicino al 3-1 con Reis che a tu per tu con Greliak, però, calcia addosso al portiere. Da lì a poco i biancoscudati hanno la chance per il tris con Meola: il tiro da posizione defilata accarezza il palo. Il finale è tutto di marca Athletic Club Palermo con i nerorosa che accarezzano due volte il pari. Prima con un tiro-cross di Mazzotta bloccato da De Lorenzo e poi con un colpo di testa di Zalazar che sfiora il palo. Sbilanciata in avanti, la squadra di mister Ferraro subisce a tempo quasi scaduto la terza rete di Reis con un semplice tap-in dopo lo scavetto di Favetta.

I nerorosa restano a quota 26 punti in classifica e domenica prossima, al Velodromo Paolo Borsellino, chiuderanno il 2025 e il girone d’andata contro il Ragusa.