Il Citysea di Natale Giunta set per la serie “Postcards from Italy”

La serie tv, diretta dalla regista premio Oscar Jessica Yu, andrà in onda su Prime Video

Le riprese della serie originale “Postcards from Italy”, produzione Gaumont Italia per Amazon Prime Video e diretta dalla regista premio Oscar Jessica Yu, hanno coinvolto anche il Citysea, locale dello chef Natale Giunta situato al Molo Trapezoidale di Palermo.

La troupe ha terminato il lavoro sabato 15 novembre, dopo circa due mesi di attività nel capoluogo siciliano. Per tre giorni oltre 120 persone – fra attori, tecnici e perfino dirigenti di Amazon – hanno occupato il primo piano della struttura, adattato completamente a set cinematografico.

Il primo piano del ristorante Citysea trasformato in un set

“Postcards from Italy”, perchè è stato scelto il locale di Natale Giunta

La scelta del Citysea, preferito al Marina Yachting, sarebbe legata all’estetica contemporanea e all’atmosfera da élite internazionale che caratterizza il locale. Elementi ritenuti ideali per rappresentare l’ambiente sociale a cui appartiene la protagonista Mia. A interpretare il ruolo è l’attrice 23enne Nicole Wallace, spagnola con origini statunitensi, già molto seguita dal pubblico.

La serie racconta le vicende di una giovane ereditiera, abituata ai privilegi, che viene mandata dal nonno a Palermo senza risorse economiche. La protagonista è costretta a reinventarsi come agente immobiliare nell’azienda di famiglia.

“Grati alla produzione per la promozione della nostra città”

“È la prima volta in tanti anni di carriera e migliaia di eventi che il cinema irrompe in uno dei miei locali”, ha commentato Natale Giunta. “Il lavoro di una troupe cinematografica è immenso, con tantissime persone dietro le quinte, unite per ottenere un grande risultato, proprio come accade in cucina”, ha aggiunto.

“Ringrazio la produzione che ci ha scelti – ha concluso- per merito di questo luogo che unisce eleganza e modernità, e che porterà il ristorante Citysea e la nostra città, nel mondo grazie ad una piattaforma prestigiosa come Prime Video di Amazon”.

Chi è Natale Giunta

Originario della provincia di Palermo, Natale Giunta ha iniziato a cucinare da giovanissimo. Ad ispirarlo, le donne della sua famiglia che gli hanno trasmesso la passione per i sapori della tradizione isolana. La sua popolarità è cresciuta con la partecipazione a programmi televisivi come “La Prova del Cuoco” su Rai1.

La sua cucina unisce tradizione e innovazione: ingredienti tipici siciliani vengono reinterpretati con tecniche moderne e con un’attenzione particolare all’estetica e all’esperienza complessiva del cliente. Natale Giunta è noto anche per aver denunciato i suoi estorsori. Una vicenda che ha ripercorso nel libro “Io non ci sto – Il coraggio di un uomo contro la mafia” scritto con Angelica Amodei.

“Postcards from Italy”, quando esce la serie

La serie “Postcards from Italy”, inizialmente annunciata con il titolo provvisorio “Italian Postcards”, si configura come una commedia romantica costruita su dinamiche emotive e scontri culturali.

Il debutto è previsto in esclusiva su Prime Video, che ne renderà la visione disponibile in oltre 240 Paesi e territori. Considerata la complessità del progetto e i tempi tecnici della post-produzione, l’uscita non è attesa prima della seconda metà del 2026. Addirittura potrebbe slittare al 2027.

La regista Jessica Yu è stata premiata con l’Oscar nel 1997 per il miglior cortometraggio documentario grazie a “Breathing Lessons: The Life and Work of Mark O’Brien.” Nel corso della sua carriera ha firmato episodi e progetti per produzioni di grande successo, tra cui “Quiz Lady”, “Fosse/Verdon”, “Only Murders in the Building” e “The Morning Show”.