Cittadella-Palermo, Corini: “La prestazione non è stata negativa”

Il tecnico: "Il calciomercato non distrae i miei calciatori"

Il 2024 del Palermo è iniziato male a causa della sconfitta arrivata per mano del Cittadella allo stadio “Tombolato” con il risultato finale di 2-0. Il tecnico dei rosanero Eugenio Corini, a fine gara, ha commentato così l’incontro in mixed zone: “Bisogna leggere la prestazione in maniera un po’ più ampia. Secondo me la squadra ha iniziato bene, ha avuto anche l’opportunità di andare in vantaggio e abbiamo preso un gol su un fallo laterale nostro. Abbiamo rischiato oggettivamente poco”.

“Nel primo tempo di conseguenza era non era giusto il vantaggio del Cittadella – prosegue il tecnico dei siciliani -. Nella ripresa abbiamo iniziato con una grande occasione per poter pareggiare, purtroppo pochi minuti dopo abbiamo subito l’espulsione di Stulac. In inferiorità numerica ci ha complicato di più le cose, ma oggettivamente era difficile così andare a recuperare il risultato. La squadra è stata dentro, penso che dobbiamo crescere nella lettura dei momenti topici che poi indirizzano le partite”.

Corini, oggi assente in panchina per squalifica (al suo posto c’era Lanna), ha aggiunto ancora qualcosa sulla gara contro il Cittadella: “Non è venuto il risultato oggi, ma la prestazione in generale non è stata negativa. Il risultato purtroppo ci penalizza tanto, è stata la lettura dentro di certe situazioni dove dobbiamo essere più bravi se vogliamo rimanere attaccati a un certo tipo di classifica. Peccato, qualcosa abbiamo lasciato in campo oggi. Dobbiamo pensare alla prossima gara, il campionato è complicato e difficile per tutti. Testa al Modena e pensiamo di partita in partita”.

“Il calciomercato non distrae i miei calciatori, se la società sta lavorando è per cercare di capire se e dove la squadra può migliorare. I direttori sono all’opera, la nostra concentrazione è solo sugli allenamenti e sulle partite”, conclude l’allenatore del Palermo.