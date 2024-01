Palermo, il 2024 parte male: il Cittadella vince 2-0 al “Tombolato”

Pandolfi e Vita siglano la vittoria dei granata

Il Palermo di Eugenio Corini è di scena allo stadio “Pier Cesare Tombolato” per affrontare il Cittadella guidato da Edoardo Gorini. La prima gara del 2024 per i rosanero è uno dei tanti scontri diretti per una posizione di vertice nella classifica di Serie B.

La partita

Articolo in aggiornamento

90′ + 5′ – L’arbitro fischia tre volte, Cittadella-Palermo termina 2-0

90′ + 4′ – Giallo per Branca

90′ – Sono cinque i minuti di recupero

89′ – Il Cittadella palleggia ormai da diversi minuti di gioco, la pressione dei rosa è sterile

82′ – Ultimi cambi per Gorini. Escono Cassano e Pittarello ed entrano Tessiore e Magrassi

80′ – GOL DEL CITTADELLA! C’è ancora la firma di Pittarello nel raddoppio dei padroni di casa. Il numero 11 dei granata spinge in area di rigore avversaria e mette in mezzo la sfera sul palo lontano dove arriva Vita che deve solo appoggiare in rete

77′ – I rosanero cercano in tutti i modi la via del pari nonostante l’inferiorità numerica. Triplo cambio nel finale del match: escono Lund, Di Francesco e Brunori per permette l’ingresso in campo di Aurelio, Mancuso e Soleri

74′ – Ancora cambi in casa Cittadella: lasciano il terreno di gioco Carriero e Negro che cedono il posto a Kornvig e Frare

65′ – Gorini manda in campo Maistrello per Pandolfi

62′ – Ci prova anche Cassano da posizione defilata, para ancora Pigliacelli

57′ – Primi cambi tra i rosanero: fuori Henderson e Insigne, dentro Gomes e Di Mariano

54′ – Pittarello colpisce il palo calciando quasi dalla linea di fondo

50′ – Secondo giallo per Stulac, espulso il centrocampista del Palermo

47′ – Occasione per Brunori lanciato in verticale da Di Francesco, il capitano del Palermo calcia ma il suo tiro è murato da Kastrati

Ore 15.04 – Squadre nuovamente in campo, inizia la ripresa del match

45′ + 1′ – Il primo tempo termina sul vantaggio parziale del Cittadella grazie al gol di Pandolfi. I rosanero hanno impensierito più volte Kastrati senza però riuscire a batterlo, mentre i padroni di casa hanno sfruttato molto bene un’azione di Pittarello finalizzata poi dall’attaccante numero 7 dei granata

45′ – Assegnato un minuto di recupero

42′ – Ritmi più bassi a pochi minuti dalla fine del primo tempo

34′ – Henderson tenta la conclusione da fuori area senza centrare la porta avversaria

30′ – Giallo per Stulac

26′ – GOL DEL CITTADELLA! Pittarello scappa sulla destra a Ceccaroni e trova in area Pandolfi che tutto solo controlla la sfera e calcia battendo Pigliacelli

21′ – Gira ancora bene il pallone tra i piedi dei calciatori del Palermo. Segre arriva alla conclusione, ma il tiro è debole e di facile presa per Kastrati

19′ – Carriero calcia forte con il destro da lunga distanza, Pigliacelli è attento e para

14′ – Pittarello prova la rovesciata nell’area di rigore rosanero, bello il gesto tecnico ma la sfera finisce fuori alla destra di Pigliacelli

8′ – Il Palermo spinge ancora sulla corsia mancina e questa volta Brunori riceve palla spalle alla porta, riesce a girarsi e prova uno scavato sul palo lontano che sfiora la traversa

2′ – Percussione in avanti di Di Francesco che mette un ottimo pallone in area avversaria, Brunori però viene anticipato in tempo dal difensore del Cittadella

Ore 14.03 – Primo pallone affidato ai padroni di casa, comincia il match

Ore 13.58 – Soliti saluti di rito dopo l’ingresso sul terreno di gioco del “Tombolato”

Ore 13.45 – Cittadella e Palermo rientrano negli spogliatoi

Ore 13.25 – Squadre in campo per il riscaldamento

Il tabellino

CITTADELLA: Kastrati, Salvi, Pandolfi (dal 65′ Maistrello), Cassano (dall’82’ Tessiore), Pittarello (dall’82’ Magrassi), Vita, Carriero (dal 74′ Kornvig), Branca (cap.), Carissoni, Pavan, Negro (dal 74′ Frare). A disposizione: Maniero, Angeli, Mastrantonio, Magrassi, Frate, Kornvig, Tessiore, Danzi, Rizza, Maistrello, Baldini, Giraudo. Allenatore: Gorini.

PALERMO: Pigliacelli, Graves, Lund (dal 77′ Aurelio), Stulac, Segre, Brunori (cap.; dal 77′ Soleri), Insigne (dal 57′ Di Mariano), Di Francesco (dal 77′ Mancuso), Nedelcearu, Ceccaroni, Henderson (dal 57′ Gomes). A disposizione: Nespola, Kanuric, Gomes, Lucioni, Mancuso, Di Mariano, Vasic, Buttaro, Soleri, Valente, Aurelio, Mateju. Allenatore: Corini (oggi in panchina Lanna).

ARBITRO: Massimi (Termoli). Assistenti: Severino (Campobasso) – Luciani (Milano). Quarto Ufficiale: Calzavara (Varese). VAR: Maggioni (Lecco). AVAR: Muto (Torre Annunziata).

MARCATORI: 26′ Pandolfi (C), 80′ Vita (C).

NOTE: Ammoniti: Branca (C). Espulsi: Stulac per doppia ammonizione (P).