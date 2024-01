Cittadella-Palermo, Ceccaroni: “Dobbiamo stare più attenti ai dettagli”

Il difensore: "Dispiace per i tifosi che ci seguono in tantissimi"

“Sicuramente la prestazione nel primo tempo c’è stata, abbiamo giocato come l’avevamo preparata e abbiamo creato alcune occasioni”. Così Pietro Ceccaroni, difensore del Palermo, commenta in mixed zone la sconfitta contro il Cittadella arrivata con il risultato finale di 2-0. “Dobbiamo stare più attenti sui dettagli in settimana, questo in Serie B fa la differenza soprattuto con squadre di questo tipo”.

“Non è facile ritrovare l’equilibrio delle prime giornate, dobbiamo ricompattarci tutti. Non penso sia un problema solo della difesa – spiega il centrale di difesa dei rosanero -. Come quando creiamo tanti gol è merito di tutti, quando non prendiamo gol è lo stesso. Quando subiamo qualcosa in più dobbiamo farci tutti un esame di coscienza, noi difensori per primi ma tutta la squadra può dare una mano”.

“I tifosi presenti in massa? Ci fa piacere essere seguiti da così tanta gente anche da così lontano da Palermo. Ci dispiace anche per loro, cercheremo di rifarci già la settimana prossima. Calciomercato? Nessuna distrazione. Siamo concentrati su quello che stiamo facendo, noi pensiamo al campo e a dare tutto per questa maglia, al mercato ci pensa la società”, dice alla fine Ceccaroni.