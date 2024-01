Catanzaro-Palermo, Soleri in campo dall’inizio: le probabili formazioni

Il numero 27 dovrebbe partire titolare, così come Filippo Ranocchia

Equlibrio: è questa la parola che ha spesso usato Eugenio Corini nelle ultime settimane. Serve equilibrio al Palermo, ma anche continuità. Due “ingredienti” fondamentali per tornare a rincorrere la promozione nella massima serie e per mantenere una posizione di vertice nella classifica del campionato di Serie B. Equilibrio e continuità che dovranno emergere già da questa sera, quando il Palermo scenderà in campo allo stadio “Nicola Ceravolo” contro il Catanzaro (calcio d’inizio alle 20.30).

La compagine guidata da Vincenzo Vivarini, nella gara di andata, portò a casa una netta vittoria al “Barbera” in un momento non proprio positivo per i rosanero. Lo stesso momento che probabilmente sta vivendo il club calabrese nelle ultime giornate. Sono ben quattro, infatti, le sconfitte del Catanzaro nelle ultime cinque partite. Fa eccezione soltanto la vittoria dei giallorossi contro il Lecco. I diversi punti persi nelle ultime settimane hanno fatto scivolare la squadra di Vivarini al settimo posto in classifica a quota 33 punti.

E il Palermo, dunque, si appresta a sfidare un’altra concorrente diretta per un rilancio nella zona alta della graduatoria del campionato cadetto. I rosanero sono sesti con 35 lunghezze ottenute, appena sopra il Catanzaro e a quattro punti di distanza dal secondo posto occupato dal Como (39). Andando a ritroso verso i cinque incontri precedenti giocati dai siciliani, è possibile sottolineare che il Palermo ha messo a referto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Al “Ceravolo” si affrontano anche due dei migliori reparti offensivi della categoria per il computo dei gol fatti, rispettivamente 33 i padroni di casa e 36 gli ospiti. Prima di loro soltanto Parma (41) e Venezia (38) ne hanno fatti di più.

Le probabili formazioni

Vivarini schiera i suoi con il solito 4-4-2. Il Catanzaro ha diversi giocatori di qualità, soprattutto sugli esterni e nel pacchetto d’attacco. Probabile che la coppia offensiva sia composta da Iemmello e Biasci, con Vandeputte e Sounas ad agire sulle corsie laterali. Tra i pali dei calabresi l’ex rosanero Andrea Fulignati.

L’allenatore dei rosanero, nel suo 4-3-3, deve fare a meno di Desplanches, Lucioni e Brunori (i primi due infortunati, il terzo squalificato per somma di ammonizioni). I rosanero però possono contare sui rinforzi del mercato di gennaio, ci sono Ranocchia e Diakité. E proprio il primo si gioca un posto da titolare in mediana con Henderson. Confermato, invece, tutto il pacchetto arretrato per i siciliani, così come Gomes e Segre a centrocampo. In avanti, Soleri dovrebbe sostituire quasi certamente Brunori per comporre il trio offensivo con Di Francesco e Insigne.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Brighenti, Veroli; Sounas, Verna, Pontisso, Vandeputte; Biasci, Iemmello.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Graves, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Ranocchia, Gomes, Segre; Insigne, Soleri, Di Francesco.