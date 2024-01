Catanzaro-Palermo, Diakité presente: i convocati del tecnico Corini

Sono 24 i calciatori a disposizione dell'allenatore

Salim Diakité sarà della partita che i rosanero giocheranno a Catanzaro. Il nuovo acquisto del Palermo è partito con il resto della squadra per la trasferta di venerdì sera (venerdì 26 gennaio) contro il club calabrese.

Eugenio Corini ha convocato 24 calciatori per la gara in programma allo stadio “Ceravolo” con fischio d’inizio fissato alle ore 20.30. Assenti gli infortunati Sebastiano Desplanches e Fabio Lucioni, oltre a Matteo Brunori fermato per un turno dal Giudice Sportivo (somma di ammonizioni). Il resto della compagine rosanero, invece, è tutta a disposizione dell’allenatore di Bagnolo Mella.

I convocati di Corini

Questi, dunque, i calciatori rosanero convocati per la gara di domani contro il Catanzaro:

2 Graves

3 Lund

4 Gomes

6 Stulac

7 Mancuso

8 Segre

10 Di Mariano

11 Insigne

12 Nespola

13 Kanuric

14 Ranocchia

15 Marconi

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

20 Vasic

22 Pigliacelli

23 Diakité

25 Buttaro

27 Soleri

30 Valente

31 Aurelio

32 Ceccaroni

53 Henderson

80 Coulibaly