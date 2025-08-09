Servizi Città Metropolitana di Catania, accordo sul premio di risultato

Bellavia: "Un concreto segnale di cambiamento"

CATANIA – La “Servizi Città Metropolitana di Catania” (SCMC), azienda speciale interamente partecipata dall’Ente provinciale, ha firmato con le organizzazioni sindacali l’accordo sul premio di risultato 2025.

Si tratta di un passo importante, previsto nel piano triennale di fabbisogno del personale approvato lo scorso giugno, che punta a premiare l’impegno dei dipendenti e a migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Scmc, un’intesa ‘sperimentale’

L’intesa, sperimentale e valida dal 1° settembre al 31 dicembre 2025, prevede un fondo di 100 mila euro da distribuire tra i lavoratori che raggiungeranno specifici obiettivi di produttività, efficienza e qualità. Al termine del periodo sarà valutata la possibilità di estendere l’accordo anche agli anni successivi.

Hanno aderito tutte le sigle sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di riferimento (FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTRASPORTI), insieme a UGL, OR.S.A. e SI.F.U.S. Confali. Il meccanismo di incentivazione, frutto di un confronto costruttivo tra azienda e sindacati, mira a migliorare la gestione di settori strategici come la manutenzione degli edifici e delle strade provinciali, la gestione museale e il coordinamento delle emergenze tramite la Centrale operativa.

“Un segnale di cambiamento”

“Questo accordo – dichiara il presidente del Consiglio di Amministrazione, Giacomo Bellavia, affiancato dai consiglieri Salvatore Indovino e Maria Modaudo – è un segnale concreto di cambiamento. Vogliamo valorizzare chi ogni giorno contribuisce al buon funzionamento dell’azienda e, allo stesso tempo, raggiungere livelli più alti di efficienza e qualità nei servizi.

Non è più il tempo degli incentivi distribuiti indistintamente: occorre premiare il merito e la voglia di fare. Ringrazio il personale e i sindacati per aver aperto insieme una nuova stagione nelle relazioni industriali della SCMC, con la prospettiva di rafforzare ancora di più questo strumento in futuro”.