Servizio Civile 2025, tutte le opportunità in Sicilia: il bando

Le candidature sono aperte entro il 18 febbraio 2025

Sono aperte le candidature per il Servizio Civile Universale 2025, con il Dipartimento per le Politiche Giovanili che ha annunciato il bando per la selezione di 62.549 operatori volontari. Questi saranno coinvolti in progetti che si svolgeranno sia in Italia che all’estero, offrendo una preziosa occasione per giovani interessati a un’esperienza formativa e solidale.

In dettaglio, 61.166 operatori saranno impegnati in 2.324 progetti suddivisi in 386 programmi di intervento su tutto il territorio italiano. Per quanto riguarda l’estero, 1.383 volontari prenderanno parte a 184 progetti nell’ambito di 34 programmi.

La Sicilia, con oltre 3.000 progetti, rappresenta una delle regioni più attive. Tra Palermo e provincia sono disponibili 676 progetti, offrendo numerose possibilità per chi desidera partecipare. I progetti hanno una durata variabile tra i 10 e i 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali o un monte ore annuale proporzionato alla durata del progetto. Ai volontari viene corrisposto un assegno mensile di 507,30 euro, con eventuali adeguamenti in base agli indici ISTAT.

Requisiti per partecipare al Servizio Civile Universale

Per candidarsi, è necessario soddisfare specifici requisiti. I giovani interessati devono avere tra i 18 e i 28 anni, possedere la cittadinanza italiana, europea o di un Paese extra-UE con regolare permesso di soggiorno. Non devono aver riportato condanne penali gravi, come previsto dal bando. Ogni candidato può presentare una sola domanda per un unico progetto.

Come presentare la candidatura

Le domande vanno inviate online tramite il sito ufficiale del Servizio Civile Universale, accedendo con SPID o registrandosi al portale. La scadenza per la presentazione è fissata per il 18 febbraio 2025 alle ore 14:00. In caso di errori durante la compilazione, è possibile annullare la domanda e inoltrarne una nuova entro il giorno precedente alla scadenza.

Per consultare i progetti disponibili, è necessario utilizzare i motori di ricerca “Scegli il tuo progetto in Italia” e “Scegli il tuo progetto all’estero”, accessibili nella sezione Progetti del sito. Ogni progetto dispone di una scheda dettagliata che include informazioni utili come il numero di candidature già presentate.

Progetti e posti disponibili a Palermo e in Sicilia

Tra le opportunità in Sicilia, spiccano diversi progetti interessanti. A Palermo, ad esempio, il progetto “Sicuri nell’età dell’informazione” di Federconsumatori offre sei posti distribuiti tra il capoluogo e altre località come Carini e Termini Imerese. Inoltre, il progetto “Aggregarci” gestito dall’Arci mette a disposizione quattro posti, con un focus sulla promozione della pace e dei diritti umani.

Un altro progetto significativo è “Palermo patrimonio di tutti”, che offre 84 posti presso il monastero di Santa Caterina. Con una durata di 12 mesi e 25 ore settimanali, include 100 ore di formazione. La Caritas Italiana propone invece 12 posti suddivisi tra i progetti “La via del servizio” e “Spazio di Comunità”. Tra le altre possibilità, l’ENAIP Palermo mette a disposizione 43 posti, mentre il progetto “Riduciamo le distanze” mira a promuovere il benessere e la salute per tutte le età, offrendo 12 posti.

Un’opportunità interessante è rappresentata dal progetto “Biblioteca patrimonio comune”, che prevede quattro posti per lavorare presso il Centro studi ricerche e documentazione Sicilia/Europa Paolo Borsellino, dedicato alla cura e conservazione delle biblioteche.

Informazioni e dettagli aggiuntivi

Per maggiori informazioni sui requisiti, sulle modalità di candidatura e sull’elenco completo dei progetti disponibili, è possibile consultare il sito ufficiale del Servizio Civile Universale. Questa è un’occasione unica per i giovani di contribuire a progetti di impatto sociale, acquisendo competenze e sostenendo comunità in Italia e nel mondo. Le candidature sono aperte entro il 18 febbraio 2025.

