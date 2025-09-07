I progetti spaziano dalla Protezione civile al welfare di prossimità

CATANIA – Nuova opportunità per oltre 60 giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni nell’ambito del Servizio Civile Universale. Il Comitato Provinciale delle Misericordie Catania ODV, in co-programmazione con l’Associazione Ultreya Pedara ODV, offre un’opportunità unica per crescere e fare la differenza attraverso un’esperienza significativa e formativa che prevede anche un rimborso spese mensile di 519,47 euro.

“Le misericordie catanesi””spiega il presidente Alfredo Distefano “si presentano ai giovani con programmi innovativi a tema ambientale e agricolo. I progetti spaziano dalla Protezione Civile all’assistenza alimentare, dal welfare di prossimità alla rigenerazione del verde passando anche attraverso la riqualificazione del territorio”.

Un anno per 25 ore a settimana

Diverse sono le sedi del Comitato delle Misericordie dislocate sulla provincia di Catania dove sarà possibile svolgere uno dei progetti proposti che prevedono 12 mesi di attività e 25 ore settimanali di servizio. I giovani avranno tempo fino alle ore 14:00 del 15 ottobre 2025 per poter presentare la domanda di partecipazione alla selezione. Per tutti i dettagli è possibile visitare il sito www.comisect.org nella sezione servizio civile.