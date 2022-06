Settimana Velica: festa di sport a Mondello, circa 200 partecipanti

A partecipare circa 200 giovani promesse delle “derive” propedeutiche alle classi olimpiche

PALERMO – Un weekend all’insegna dello sport e del divertimento. Si è conclusa la cinquantottesima edizione della Settimana Velica del Mediterraneo, la regata dedicata ai giovani atleti che si preparano alle future Classi Olimpiche, organizzata dal Club Canottieri Roggero di Lauria e patrocinata dalla Federazione italiana vela. Il grande campo di regata del golfo di Mondello ha accolto equipaggi e atleti provenienti da tutta la Sicilia che si sono dati battaglia in sfide avvincenti nelle classi Optimist, Techno293, IQFoil, Ilca e Dinghy.

Una festa dello sport dove i protagonisti sono stati le giovani promesse delle “derive” propedeutiche alle classi olimpiche. Quasi duecento, i giovani timonieri che sono scesi per mare nel fine settimana.

Nella prima giornata di regate, nulla di fatto a causa di una forte perturbazione meteorologica. Il mare grosso e il vento forte, infatti, non hanno permesso ai regatanti di scendere in acqua per poter disputare le prove programmate. Sabato e domenica, invece, le ottime condizioni meteo marine hanno consentito agli atleti di svolgere le prove previste in tutte le classi in acqua.

L’INTERVISTA

“Abbiamo portato a termine quasi tutto il programma di regate ad eccezione della giornata di venerdì a causa del mare grosso che non ha permesso di svolgere alcuna prova – spiega Armando Udine, direttore tecnico del Club Lauria – nelle giornate successive, il miglioramento delle condizioni meteo con dodici o quattordici nodi di maestrale ha fatto divertire i concorrenti e ha consentito di svolgere ottime regate”.

I RISULTATI

Nelle tavole, in categoria cadetti, ad ottenere il primo posto è stata Marta Clemente del circolo velico Sferracavallo, mentre nella categoria juniores, Alberto Troja del club Lauria si è posizionato sul gradino più alto del podio, aggiudicandosi anche il premio challenge perpetuo Camillo Coco. Vincono anche Sergio Agnello Caiozzo, in under15, e Gabriele Zavatteri, in under17, entrambi in forza al Circolo Roggero di Lauria. Nella classe windsurf, la vittoria è di Marco Casagrande del club Albaria, proprio tra le acque di Mondello dove ad ottobre si svolgerà il campionato del mondo.

Nella classe ILCA, ex laser, in categoria ILCA6 vince Tommaso Bruni, figlio d’arte di Gabriele Bruni. Tra i piccoli laseristi, invece, ad aggiudicarsi il premio Libero Grassi in categoria ILCA4 è stato Federico Studer della società Palermo Sport. Nei dinghy, infine, Vittorio Macchiarella del club Lauria sbaraglia la concorrenza e si porta a casa il primo premio.

Nella classe Optimist, selezione valida per i campionati nazionali che si svolgeranno a Salerno a settembre, a dominare la scena sono stati gli atleti della società canottieri di Marsala nella categoria cadetti e juniores. Filippo Noto, classe 2012, ha staccato i suoi sfidanti in tutte e tre le gare accaparrandosi la prima posizione davanti ad Antonino Mortillaro del Vela club Palermo e a Claudio Bonomo del club Lauria. Ottima prova in categoria juniores per Yusei Castroni, anche lui in forza alla canottieri di Marsala. Il giovane classe 2007 ha confermato il suo trend positivo posizionandosi davanti ad Arturo Calì del Circolo della Vela Sicilia e Giorgia Tumbarello della canottieri di Marsala.

I PREMI

Al termine delle giornate di regate sono stati consegnati ai primi classificati nelle varie classi i trofei challenge perpetui, dedicati ai grandi protagonisti della vela. Il premio Sarulli è andato al primo classificato in optimist della categoria juniores, Yusei Castroni della società canottieri Marsala. Sempre un atleta marsalese, Filippo Noto, ha portato a casa il premio Maneschi.

Oggi l’ultima regata per la selezione italiani a squadre Optimist, regata valida per l’ammissione al Campionato Italiano a Squadre 2022 che ha visto trionfare il Circolo della Vela Sicilia.