Sferracavallo, il mare di Baia del Corallo torna balneabile

Lo scorso 3 agosto era stato emanato il divieto

1' DI LETTURA

PALERMO – La porzione di mare antistante Baia del Corallo è nuovamente balneabile. Lo attestano gli esiti degli esami effettuati da un laboratorio di analisi – accreditato e certificato – incaricato dal Circolo Velico Sferracavallo, che dallo scorso 3 agosto ha visto il vigere il divieto di balneazione dopo l’ordinanza emanata dall’amministrazione comunale.

“L’estate è ormai agli sgoccioli – dice il Presidente del CVSF, Giuseppe Giunchiglia – e il divieto di balneazione che ha interessato il golfo di Sferracavallo e, in particolare, lo spazio acqueo antistante l’area in nostra concessione, dagli inizi di agosto, ha creato innumerevoli disagi nella gestione e fruizione del nostro Circolo. Siamo sempre stati collaborativi con l’amministrazione comunale e con gli enti preposti per cercare di dipanare questa matassa e consentire alle persone di vivere serenamente e in piena sicurezza il mare di Sferracavallo. Per correttezza e rispetto verso i nostri soci e non solo – continua Giuseppe Giunchiglia – abbiamo deciso di provvedere autonomamente all’esame di un campione dell’acqua. Il campione è stato prelevato Mercoledì scorso e il referto è arrivato ieri. Il risultato è inequivocabile, non vi è presenza di batteri fecali“.

“L’amministrazione comunale ha da subito cercato di individuare il problema e a tutt’oggi sta lavorando alla risoluzione dello stesso. Ciò che ci dispiace enormemente, però, è che un problema circoscritto ad una specifica zona abbia coinvolto l’intero Golfo e che il provvedimento sia stato esteso a tutta l’area senza effettuare campioni specifici e in circostanze adeguate a distanza di tempo. Restiamo – ha concluso il presidente del circolo velico – , come sempre, a disposizione delle autorità competenti al fine di garantire la salvaguardia del mare di Sferracavallo“.