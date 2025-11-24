Sferracavallo, bottiglie di benzina lasciate davanti a cinque locali

C'era anche un biglietto con scritto "5mila euro"

PALERMO – I titolari di cinque esercizi commerciali della borgata di Sferracavallo, a Palermo, stamani hanno trovato bottiglie di benzina davanti alle saracinesche. L’episodio ha coinvolto il bar del Golfo, la trattoria Temptation, i ristoranti il Gracale e il Delfino, e il tabacchi.

Le immagini delle telecamere

La polizia scientifica ha effettuato i rilievi e ha acquisito i filmati dei sistemi di videosorveglianza. Le immagini mostrerebbero alcuni giovani scendere da auto con il volto coperto da cappucci e sacchetti con bottiglie di benzina, lasciate poi davanti i negozi. Tutto sarebbe avvenuto verso l’una di notte.

In alcune bottiglie era attaccato il messaggio che riportava la “richiesta” di denaro di 5mila euro.

I commercianti sono stati ascoltati per capire se sono state avanzate richieste estorsive che potrebbe chiarire i contorni dell’intimidazione.

Gli investigatori stanno verificando collegamenti tra questo episodio e l’incendio avvenuto sempre la scorsa notte nel rimessaggio di Isola delle Femmine con undici imbarcazioni danneggiate.