Sfilate di Carnevale, Mercoledì è protagonista

Fonte Netflix/Twitter

Quali sono le maschere più acquistate dagli italiani

In tutta la Italia torna, dopo gli anni della pandemia, il Carnevale in grande stile.

Protagonisti come sempre sono i costumi. Analizzando le top ricerche sulle principali piattaforme on line regna la Famiglia Addams, tornata in auge grazie alla serie tv di Tim Burton realizzata da Netflix e proposta sulla piattaforma streaming a fine 2022.

In particolare, il costume da Mercoledì Addams è in assoluto il più desiderato del 2023, su Trovaprezzi.it seguito dal costume di mamma Morticia.

Rimane in alto il tema Frozen con Elsa e il pupazzo Olaf. Harley Quinn, Hulk, Zorro e Black Panther, invece, sono i “supereroi” più popolari del momento. Chiudono la classifica i costumi dei personaggi dei videogames più famosi (Sonic e Super Mario), dei beniamini dei più piccoli Bing e Masha e il tradizionale Arlecchino. Grande seguito hanno anche il Gatto con gli Stivali di Shrek, la Regina di Cuori di Alice nel Paese delle Meraviglie e Hermione di Harry Potter che stanno ormai diventando dei ‘nuovi classici

Più o meno gli stessi risultati su Amazon dove al momento regna Ermione la streghetta brillante, intelligente e coraggiosa della saga di Harry Potter. Ermione batte la sempre amata principessa Elsa dai capelli color ghiaccio, scesa al terzo posto mentre, al secondo, si piazza la maschera di Mercoledì, la ragazzina della Famiglia Addams.