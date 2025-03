Esplosione a Catania, emergenza sfollati: consiglio straordinario

"È arrivato il momento di fare chiarezza" dicono i consiglieri del M5s

CATANIA – Il Consiglio comunale di Catania è stato convocato in seduta straordinaria per giovedì 6 marzo alle ore 10.30.

Durante la seduta, saranno affrontate le gravi problematiche derivanti dall’esplosione che ha colpito la zona di Trappeto Nord, con particolare attenzione ai disagi causati dalla mancanza di fornitura di gas e, soprattutto, all’emergenza abitativa degli sfollati, che ancora oggi sono senza casa e non hanno alcuna certezza sul loro futuro.

“Ogni volta che un evento catastrofico colpisce la nostra città (come il crollo di via Castromarino) l’amministrazione non è in grado di dare risposte celeri e soluzioni concrete”. Lo dicono Graziano Bonaccorsi e Gianina Ciancio consiglieri comunali del M5s.

“È arrivato il momento di fare chiarezza. Chiediamo che il sindaco Trantino, la giunta e i tecnici competenti riferiscano dettagliatamente al Senato cittadino sulla gestione di questa emergenza e sul futuro degli sfollati.”