Sfreccia a 270 km/h sulla statale: incastrato dai social VIDEO

SIRACUSA – Sfreccia a 270 km/h sulla statale con una Maserati. Un cittadino quarantenne di Siracusa è diventato l’ultima vittima della sua stessa bravata: ha superato i limiti di velocità sulla Siracusa-Gela, registrato la sua impresa, e poi ha condiviso le immagini su Tik Tok, attirando l’attenzione delle autorità. Il comportamento sconsiderato dell’uomo non solo ha violato le leggi sulla velocità, ma ha anche sollevato questioni sulla sicurezza stradale e l’uso responsabile dei social media.

Le forze di polizia stradale di Siracusa, guidate dal comandante Antonio Capodicasa, hanno prontamente individuato e fermato il trasgressore, imponendogli una multa per eccesso di velocità e avviando il procedimento per la revisione della sua patente di guida. Il comandante Capodicasa ha espresso preoccupazione per l’aumento di tali comportamenti temerari, sottolineando che il fenomeno di filmarsi alla guida è inquietante e in crescita, spesso spinto dal desiderio di compiere azioni avventate per ottenere riconoscimento sui social media.



