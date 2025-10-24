Ai domiciliari, operano nel commercio al dettaglio di carburante

MESSINA – I militari del della Guardia di Finanza di Messina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di 2 imprenditori. L’ipotesi di reato è sfruttamento del lavoro.

L’indagine, eseguita dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Barcellona Pozzo di Gotto ha consentito di scoprire gravi e sistematiche violazioni alla normativa sul lavoro commesse da 2 imprenditori barcellonesi del commercio al dettaglio di carburante.

L’origine dell’inchiesta

Vittime 9 lavoratori addetti alla gestione delle colonnine di erogazione. Agli indagati sono stati anche sequestrati 350mila euro. L’operazione è nata dalla denuncia di uno degli operai che, dopo essere stato vessato e poi licenziato dal datore di lavoro, ha deciso di rivolgersi alle Fiamme Gialle.

