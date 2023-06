Shift hub, un network per i servizi sanitari “intelligenti”

Il progetto è stato finanziato con due milioni di euro e prevede la creazione di uno "smart innovation hub" paneuropeo.

CATANIA – Negli ultimi anni il sistema sanitario europeo ha affrontato sfide senza precedenti che la digitalizzazione ha contribuito a superare. Il ricorso alle cosiddette tecnologie smart health può infatti apportare significativi miglioramenti alla quotidianità del personale medico-sanitario e dei pazienti.

Creare una solida banca dati sta alla base dello sviluppo e dell’adozione di soluzioni sanitarie di alta qualità. Tuttavia, la raccolta dei dati personali, relativi alla salute, non sempre è facile in UE, specie al di là dei confini nazionali dei singoli Stati membri.

Nell’ambito del programma Horizon Europe, il team di SHIFT-HUB sta creando un network che raggruppa importanti attori europei del mondo scientifico e sociale per facilitare la promozione e lo sviluppo di servizi sanitari smart.

Il consorzio è composto da 12 partner (tra i quali l’italiana IPPOCRATE AS), provenienti da 7 Paesi europei (Germania, Francia, Grecia, Belgio, Romania, Portogallo e Italia) e comprende università, esperti di tecnologia, agenzie di supporto alle imprese e un’organizzazione di pazienti.

Il progetto, finanziato con due milioni di euro, prevede la creazione di uno smart innovation hub paneuropeo che raccolga i dati sanitari dei Paesi aderenti.

SHIFT-HUB è un progetto innovativo perché:

• utilizza la metodologia del living lab (ovvero un’infrastruttura per la sperimentazione di nuove tecnologie all’interno di contesti reali e geograficamente circoscritti);

• prevede pratiche e-learning basate su processi di gamification in grado di garantire un’esperienza finale coinvolgente per cittadini e pazienti;

• utilizza un approccio di open innovation per promuovere un ecosistema collaborativo composto da stakeholder multidisciplinari;

• ha in programma la realizzazione di una piattaforma pilota che comprenda:

o un health data hub;

o uno smart health apps repository;

o un marketplace online.

Creando una comunità di fornitori di tecnologie emergenti e di stakeholder supportati dagli operatori e dalle istituzioni sanitarie, SHIFT-HUB si propone di:

• migliorare l’alfabetizzazione digitale e consentire il mantenimento di una buona salute, basata più sui cambiamenti comportamentali che sulla cura delle malattie;

• facilitare e stimolare la collaborazione tra i membri di una community internazionale;

• fornire alle imprese una guida per la ricerca di fonti di finanziamento pubbliche e private che supportino l’implementazione o l’ampliamento del progetto.

Per maggiori informazioni è possibile collegarsi al sito dedicato a SHIFT-HUB o contattare IPPOCRATE AS (l’azienda italiana che, tra le altre attività, svilupperà l’e-learning app) chiamando al numero 095 4683879.