Show di Giove e Saturno: sarà un weekend con il naso all’insù

Il 6 e 7 ottobre le Notti dei Giganti con protagonisti i due pianeti gassosi

ROMA – Giove e Saturno ruberanno la scena nel cielo del weekend: il 6 e 7 ottobre arrivano le Notti dei Giganti, evento nazionale dell’Unione Astrofili Italiani (Uai) in onore di questi due giganti gassosi, proprio in concomitanza con l’ottimo periodo di visibilità dei pianeti. Giove sta per raggiungere il periodo di migliore visibilità per il 2023, visto che la sua opposizione al Sole è attesa per il 3 novembre, e domina il cielo della sera e delle ore centrali della notte in compagnia di Saturno. In tutta Italia, le delegazioni Uai proporranno presso i propri Osservatori astronomici e planetari eventi speciali dedicati a grandi e piccoli: sarà possibile approfondire la conoscenza dei ‘giganti’ del Sistema Solare, scoprire le loro caratteristiche, la storia della loro esplorazione e osservare il cielo attraverso i telescopi.

A Siracusa, nel Parco Giovanni Paolo II, il Centro Osservazione e Divulgazione Astronomica Siracusa posizionerà i propri telescopi per una serata aperta a tutti. Lo stesso avverrà dall’altra parte d’Italia, a Trieste, dove il Circolo Culturale Astrofili Trieste si posizionerà presso la chiesetta della località di Pesek. L’Associazione Astrofili Piombino aderisce all’iniziativa aprendo l’Osservatorio Astronomico di Punta Falcone dove, oltre ai due pianeti, le osservazioni saranno dedicate anche a stelle e costellazioni del cielo d’autunno. Per chi vive a Ravenna l’appuntamento è al Parco Baronio, per un evento organizzato dall’Associazione Ravennate Astrofili Rheyta, mentre l’Associazione Vigevanese Divulgazione Astronomica aspetta gli appassionati a Morimondo, in provincia di Milano. Infine, al Parco Astronomico Livio Gratton di Rocca di Papa, nel cuore del Parco dei Castelli Romani, l’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” inviterà i partecipanti ad immergersi nell’affascinante mondo dell’astronomia: l’incontro prevede una presentazione divulgativa su Giove e Saturno, l’osservazione diretta del cielo a occhio nudo e attraverso gli strumenti disponibili e una visita guidata alla struttura.