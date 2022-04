Si accascia per un malore e il suo pitbull lo azzanna

Ferita anche la fidanzata dell'aggredito

Udine sotto choc. Un pitbull ha aggredito due giovani ferendo entrambi. Uno di 25 anni è stato ricoverato in condizioni serie in Terapia intensiva. Le indagini sono della Polizia Locale di Udine che ha affidato l’animale in custodia al servizio veterinario dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale.

Secondo la ricostruzione il giovane aggredito è il padrone dell’animale: il ragazzo avrebbe accusato un malore mentre portava a passeggio il cane ed è caduto a terra. Con lui c’era la fidanzata, convivente, di 20 anni, che ha cercato di soccorrerlo: l’animale potrebbe aver quindi interpretato la manovra come un alterco e si è scagliato contro il padrone provocandogli gravi ferite al volto e al collo.

Ferita in maniera non grave alle mani anche la ragazza che ha cercato di far mollare la presa all’animale. Sul posto è accorso anche un vicino di casa che ha aiutato la giovane: l’uomo ha rimediato alcuni tagli alle mani, per i quali non è stato necessario il ricovero in ospedale.

Il proprietario dell’animale è stato intubato sul posto e trasferito d’urgenza in Terapia Intensiva: la prognosi è riservata.