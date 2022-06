Si alza il sipario sulla 33^ edizione dei Palermo Ladies Open

Verranno ufficializzati i nomi delle tenniste che parteciperanno al torneo con un montepremi di 275 mila dollari

PALERMO – Si alza ufficialmente il sipario sui 33^ Palermo Ladies Open, torneo femminile di tennis del circuito WTA, in programma dal 16 al 24 luglio prossimi. Nella conferenza stampa in programma mercoledì, 22 giugno, ore 10:30, nella Class Country del circolo di via dell’Olimpo 5, il presidente, Giorgio Cammarata, ed il direttore del torneo, Oliviero Palma, ufficializzeranno i nomi delle tenniste iscritte.

Il torneo, dotato di un montepremi di 275 mila dollari, avrà un tabellone principale di 32 giocatrici, mentre 16 saranno le coppie che parteciperanno al doppio e 24 le tenniste ammesse alle qualificazioni (20 direttamente più 4 Wild Card).

Gli organizzatori dei Palermo Ladies Open e la FIT Sicilia presenteranno mercoledì anche il “Master” regionale che metterà in palio una WC per il torneo di qualificazione del Country.

Intanto prosegue a buon ritmo la vendita dei biglietti. Sono 3.100 i tagliandi complessivamente, già, staccati. Abbonamenti e biglietti possono essere acquistati attraverso il circuito Vivatcket oppure alla segreteria del circolo di viale dell’Olimpo a Palermo dove sarà, anche, possibile acquistare i palchi di bordo campo.