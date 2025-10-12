Si alza il sipario sulla stagione del Teatro Garibaldi di Modica

Dopo i lavori di rinnovamento

MODICA (RAGUSA) – Si alza il sipario sulla stagione teatrale e musicale del Teatro Garibaldi di Modica, in provincia di Ragusa, che quest’anno si presenterà ai suoi abbonati in una veste profondamente rinnovata. Si sono infatti conclusi da pochi giorni i lavori di rinnovamento degli arredi, del pavimento e del palco.

I lavori sono stati finanziati con un emendamento di Ignazio Abbate, deputato regionale Dc che oggi era presente alla conferenza stampa di presentazione della stagione 2025-2026. “Ci tenevo ad essere presente ed ammirare il nuovo volto del Garibaldi che sempre di più è al centro del panorama culturale siciliano – ha detto -. Ho voluto fortemente questo profondo rinnovamento per rendere l’ambiente il più elegante e accogliente possibile. I risultati sono da oggi sotto gli occhi di tutti. Voglio complimentarmi con le maestranze locali che hanno lavorato incessantemente lasciando la loro impronta indelebile nella storia di questo glorioso luogo di cultura”.

E ancora: “Ringrazio per la collaborazione il Sindaco di Modica, in qualità di presidente della Fondazione Teatro Garibaldi, il Sovrintendente Cannata ed il suo vice Rizza e naturalmente l’architetto Scravaglieri che ha seguito passo dopo passo lo svolgimento dei lavori. Il mio impegno, però, a favore del Garibaldi non è ancora finito. Prossimo obiettivo è rinnovare totalmente l’impianto di climatizzazione per poter così organizzare spettacoli di livello in qualsiasi stagione dell’anno. Infine voglio complimentarmi con i responsabili dei due cartelloni, prosa e musica, per la qualità degli spettacoli messi in programma”.

