Si definiscono “Cannizzarini” per sempre, tutti insieme 50 anni dopo

La Maturità mezzo secolo fa

PALERMO – Si definiscono “Cannizzarini” per sempre. Con qualche anno, qualche chilo e qualche capello bianco in più (o in meno) ma senza nostalgia dopo 50 anni dalla maturità conseguita al liceo scientifico Cannizzaro di Palermo. Allegramente, si sono ritrovati e riscoperti in quelle donne e in quegli uomini che hanno con lo stesso spirito con il quale si sono lasciati mezzo secolo fa.

Nella foto Marianna Carratello, Anthony De Lisi, Mariella Lo Dato, Sery Giganti, Donato Inguaggiato, Luigi Dieli, Assunta Cappello, Pietro Puleo, Ivana Morana, Giuseppe Storniolo, Angela Prainito, Rossella Savona Rossella, Patrizia Muzzo, Felice Correnti, Maria Raso, Rosalia Ignoto.