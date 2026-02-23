La donna e la piccola sono state trasportate in ospedale

PALERMO – Una cena fuori stava per sfociare in tragedia per una giovane mamma e la sua bambina. Insieme ai familiari avevano trascorso la serata in una panineria di via Spinuzza, in pieno centro a Palermo. All’uscita, mentre la madre 23enne teneva la figlia di 4 anni per mano, sono state investite da una Smart.

I soccorsi

E’ successo lungo il perimetro dell’area di parcheggio, in direzione di via Roma. E’ stato subito chiesto l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure e hanno trasportato la piccola al Di Cristina e la mamma al Civico.

La piccola e la madre in ospedale

Entrambe sono state sottoposte ad accertamenti e le loro condizioni non vengono considerate gravi. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno identificato il conducente.

Alla guida un minorenne

Si tratta F.B, diciassettenne non ancora in possesso della patente, che ha dichiarato di essersi messo al volante per esercitarsi alla guida. Per lui è scattata la denuncia. In via Spinuzza la polizia municipale ha inoltre effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro, le indagini sono in corso.

Una lunga scia di incidenti

L’ennesimo incidente nel capoluogo siciliano. Basti pensare che dall’inizio dell’anno sulle strade palermitane se ne sono registrati 423. Il 6 febbraio quello che è costato la vita a un ciclista, in via Crispi. Antonino Corvaia, 55 anni, si stava recando al lavoro in bici quando è stato travolto da una motrice appena uscita dal porto. L’impatto si è rivelato violentissimo e, nonostante i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.