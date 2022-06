Si fingono acquirenti e portano via due topazi da un milione

La polizia indaga per identificare e rintracciare gli autori del furto

1' DI LETTURA

Doveva essere, o almeno aveva l’apparenza di esserlo, una normale compravendita ma si è trasformato in un furto milionario ai danni di un commerciante 47enne di origini americane.

L’uomo si è dato appuntamento, con due persone conosciute su Instagram, in un hotel in zona Certosa a Milano. Durante la trattative ha messo sul tavolo due topazi dal valore di un milione di euro, che sono spariti quando il commerciante si è allontanato per prendere una terza pietra da mostrare ai potenziali acquirenti, fuggiti con la valigetta piena di soldi che dovevano servire all’acquisto.

La polizia, intervenuta dopo l’allarme dello statunitense, indaga per identificare e rintracciare gli autori del furto.