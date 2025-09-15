Si lancia dal balcone e uccide la vicina, denunciato per omicidio colposo

Lei muore, lui sopravvive. Gli sviluppi del dramma di Milano

È stato denunciato per omicidio colposo il 70enne che è piombato addosso ad un’anziana uccidendola dopo essersi lanciato dal quarto piano della propria abitazione nel tentativo di togliersi la vita.

Il dramma si è consumato domenica 14 settembre in via Fratelli di Dio, a Milano. La vittima si chiamava Francesca Manno, aveva 83 anni e viveva nella stessa palazzina dell’uomo che l’ha travolta dopo aver deciso di farla finita.

Si lancia dal balcone a Milano, la vicina morta sul colpo

L’impatto è stato devastante. La donna è deceduta all’istante mentre l’uomo, nonostante le gravi fratture riportate agli arti inferiori, è sopravvissuto ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda. Non sarebbe in pericolo di vita.

Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni passanti che hanno assistito attoniti alla scena. Sul posto sono giunti i carabinieri, chiamati a ricostruire la dinamica. In un primo momento si era ipotizzato un doppio gesto estremo ma le verifiche hanno chiarito che tra la vittima e l’uomo non esisteva alcun legame.

Il 70enne, denunciato a piede libero dai carabinieri per omicidio colposo, dovrà rispondere delle conseguenze del suo gesto. Si tratta di un atto formale ma necessario per l’avvio delle indagini su una vicenda che ha scosso profondamente la comunità. Sul corpo dell’anziana sarà eseguita l’autopsia.

