Si lancia dal tetto di un palazzo: il folle gesto VIDEO

Un amico, complice del gesto goliardico, lo attende con un asciugamano

VENEZIA – Sui social gira un video in cui si vede un uomo salire sul tetto di un palazzo che si affaccia su Rio Novo, in campo San Pantalon, a Venezia, e si tuffa nel canale lagunare. Le immagini sono state pubblicate sulla pagina facebook “Venezia non è Disneyland”.

L’uomo, vestito solo con un paio di boxer, arriva sul cornicione del tetto. I passanti cercano di fermarlo preoccupati. E dicono: “Cosa fai? No, guarda che è bassa“. Ma lui si lancia dal tetto lo stesso. Un amico, complice del gesto goliardico, lo attende con un asciugamano.

Nelle immagini integrali non pubblicate sui social, come riporta l’agenzia di stampa Agi, un uomo gli si avvicina commentando: “Questo non è normale”. Infine, una signora si chiede: “Come ha fatto ad arrivare qui su?”.

