Si nascondeva alla Zia Lisa: arrestato un ricercato per spaccio

Tutti i particolari

CATANIA – È stato arrestato nel quartiere Zia Lisa di Catania. Si era nascosto qui Alfio Papotto, 42 anni, di Randazzo, ricercato dopo una condanna a quattro anni e otto mesi di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

L’arresto

Si trovava in un deposito all’insaputa della proprietaria che, avendo sentito dei rumori, ha chiamato il 112. Sul posto è arrivata una pattuglia del nucleo Radiomobile che ha bloccato il 42enne. Al termine del controllo alla banca dati delle forze dell’ordine l’uomo è risultato ricercato perché nei suoi confronti era pendente un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura generale di Catania.

La condanna

Dopo la notifica del provvedimento, Papotto è stato condotto in carcere a Piazza Lanza. L’ordine di carcerazione è stato eseguito dai carabinieri su delega della Procura di Catania. Secondo quanto trapelato, era “ricercato” per reati legati al traffico di droga risalenti al 2013. Per questi fatti, stando a una nota dell’Arma, gli resterebbero da espiare 4 anni, 8 mesi e 11 giorni.