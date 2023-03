Si schianta con auto e aggredisce carabinieri, arrestato

Bloccato a Ortigia dopo avere dato in escandescenze.

1' DI LETTURA

PALERMO – Serata movimentata per le persone presenti ad Ortigia , un’autovettura a forte velocità infatti ha tamponato un veicolo che effettuava una manovra di parcheggio, in prossimità del Comando della Polizia Municipale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Siracusa, mentre il 50enne alla guida del veicolo che ha causato il sinistro, improvvisamente si è scagliato contro i militari son frasi offensive e colpendoli con calci, spinte e morsi.

L’uomo è stato condotto in Caserma perché ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare il suo stato psico-fisico, continuando ad opporre resistenza nei confronti delle forze dell’ordine, che hanno dovuto dover ricorrere all’utilizzo dello “spray al peperoncino” in dotazione, richiedendo anche l’intervento di sanitari del servizio d’emergenza 118. L’uomo è stato immobilizzato e portato per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali. Dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.