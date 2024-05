Si tuffa in mare e non torna a riva, ore di ansia a Milazzo

Ricerche in corso

PALERMO – Scomparso, nel primo pomeriggio di lunedì 20 maggio un giovane che si è tuffato nelle acque del litorale di Ponente a Milazzo (Messina) per fare un bagno. A dare l’allarme è stata la sua ragazza rimasta in spiaggia, dopo aver visto tardare il rientro a riva.

Le ricerche in mare

Sul posto al momento si trovano le motovedette della Guardia costiera e, dalla riva, alcuni militari guidati dal comandante del porto Capitano di Fregata Luca Torcigliani. Secondo quanto ha raccontato la ragazza, sordomuta come il compagno, il giovane si è tuffato all’altezza del Tiro a segno. Considerato il vento di scirocco che soffia al momento, le ricerche si stanno effettuando nei pressi della baia del Tono, a qualche chilometro di distanza.

Secondo quanto riferito dalla ragazza agli uomini della Capitaneria di porto, non aveva un cellulare per cui, per chiedere aiuto ha dovuto raggiungere un chiosco nelle vicinanze.