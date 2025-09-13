Siccità, Confagricoltura: “Serve un supporto immediato delle istituzioni”

Le parole del presidente Rosario Marchese Ragona

PALERMO – Confagricoltura Sicilia ha presentato due richieste all’assessorato regionale all’agricoltura per sostenere il settore agricolo siciliano, messo a dura prova dagli effetti della crisi idrica.

Siccità, l’intervento di Confagricoltura

La Federazione chiede un incremento della dotazione di carburante agricolo agevolato per l’anno 2025, evidenziando come lo stato di emergenza legato alla siccità abbia determinato un significativo aumento dei consumi energetici nelle campagne siciliane.

“La grave situazione climatica ha costretto i nostri agricoltori a ricorrere a pratiche straordinarie per salvare le colture – dice il presidente Rosario Marchese Ragona – È indispensabile un supporto immediato da parte delle istituzioni per garantire la sopravvivenza delle imprese agricole siciliane”.

Confagricoltura ha richiesto anche volumi integrativi d’acqua per le dighe San Giovanni e Furore, nel comprensorio di Agrigento, per far fronte alla drammatica carenza idrica che sta mettendo a rischio le colture ortive della zona.

Nello specifico, la richiesta prevede un milione di metri cubi per la diga San Giovanni e 800.000 metri cubi per la diga Furore.