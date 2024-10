Siccità, Faraone: “È normale che Schifani preveda il bonus lavastoviglie?”

L'attacco e la replica del coordinatore regionale di Forza Italia, Marcello Caruso

PALERMO – Siccità, nuovo attacco al governo regionale del capogruppo di Italia viva alla Camera Davide Faraone.

“Vi sembra normale che, di fronte a una crisi idrica incredibile, drammatica, che sta costringendo cittadini a non avere acqua in casa da luglio, che ha ridotto il fatturato delle aziende agricole, del 60 e 70%, il presidente Schifani e la giunta siciliana, anziché realizzare dissalatori e fronteggiare l’emergenza per tempo, prevedano il bonus lavastoviglie?”.

Siccità, le parole di Faraone

“Ma qui bisognava intervenire un anno prima – afferma Faraone -, e invece siamo ancora con le autobotti le fontanelle e i silos. Ridicoli. Non credevo che potesse esserci una barzelletta più barzelletta dei banchi a rotelle, uno dei più grandi sprechi della storia, ma in Sicilia si sono superati”.

E ancora, insiste il capogruppo di Iv: “Hanno dato, 200 mila euro di soldi pubblici per il bonus lavastoviglie, che serviranno a fronteggiare la crisi idrica. Il bonus è da 200 euro, quindi 1000 siciliani avranno la fortuna di acquistare la lavastoviglie 200 euro meno rispetto al prezzo di listino. Gli altri si dovranno accontentare di continuare a lavorare con bacinelle e spugnette”.

La replica di Marcello Caruso

“L’onorevole Faraone nella sua spasmodica ricerca di visibilità, ancora una volta, sbaglia bersaglio delle sue invettive – dice il coordinatore regionale di Forza Italia, Marcello Caruso -. L’assessorato regionale all’Energia sta solamente, come peraltro suo dovere, dando attuazione alla norma votata dall’Ars nella manovra finanziaria in estate”.

“Sarebbe bastata una semplice ricerca sul web – aggiunge Caruso – per appurare il nome della deputata dell’opposizione che ha proposto il bonus lavastoviglie e, soprattutto, ha rivendicato pubblicamente di esserne la promotrice. Ormai Faraone ha superato la soglia del ridicolo, qualcuno si occupi della sua lucidità”.