Siccità, Tesauro: “Lavoriamo per dare l’acqua ai cittadini”

"Basterà aprire i rubinetti dei silos e riempire i bidoni, non ci saranno le card"

CALTANISSETTA – “Devo chiarire alcuni aspetti che sono stati oggetto di un chiaro populismo in un momento difficile in cui serve la coesione e lavorare in sinergia”. Ha esordito così il sindaco Walter Tesauro durante la conferenza stampa dedicata alla crisi idrica che si è tenuta questa mattina a Caltanissetta, a Palazzo del Carmine.

Il primo cittadino ha parlato di notizie inesatte sui dodici silos dislocati nei quartieri cittadini e altri aspetti dell’emergenza idrica. “Credo che possiamo finirla sul problema dei silos. Queste fake news che spuntano sui giornali mi inducono a dire: se è una vergogna trovare una soluzione a un problema della cittadinanza, ditelo. Questi silos sono stati sollecitati dal prefetto – ha aggiunto Tesauro – perché possono essere utili per le emergenze. La gente può andare liberamente a prendersi l’acqua. Si è parlato di card per rifornirsi: assolutamente falso. Ai cittadini basterà aprire i rubinetti e riempire i bidoni”.

Poi il sindaco ha parlato dell’occupazione, da parte dei consiglieri di opposizione, dell’aula consiliare. “Il 7 novembre – ha detto Tesauro – è stato indetto e celebrato un consiglio comunale mentre io e il presidente dell’Ati e l’assessore Aiello avevamo una riunione per capire come affrontare l’emergenza idrica. Non vi nascondo che l’occupazione del consiglio comunale da parte dell’opposizione mi ha stupito: è stata fatta senza dire che il giorno prima era stata fatta una riunione proprio per fare il punto sull’emergenza idrica”.

“Noi lavoriamo alacremente sul problema della crisi idrica – ha concluso il sindaco -. A me interessa che la città abbia l’acqua o quantomeno la garanzia di averla ogni 6 giorni. Non m’interessa fare populismo. La crisi idrica è un problema che sta investendo tutti”.