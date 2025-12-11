Siccità, integrati i ristori per le aziende agricole che hanno subito danni

Gli esclusi posso presentare domanda dal 16 dicembre

PALERMO – Le aziende che nel 2024 hanno subito danni economici per la carenza di acqua, rimaste fuori dagli elenchi della misura 23 del Psr Sicilia 2014-2022 pubblicati lo scorso mese di giugno, possono presentare la domanda di aiuto a partire dal 16 dicembre e fino al 24 dicembre 2025 sul portale Sian.

Si tratta di somme aggiuntive pari a 1,2 milioni di euro individuate dalla Regione a novembre per garantire la copertura economica ai soggetti rimasti fuori dagli elenchi pubblicati a giugno 2025. La misura è destinata alle aziende agricole che nel 2024 hanno subito un danno economico a causa della crisi idrica. Lo stanziamento complessivo della misura 23 del Psr Sicilia 2014-22 ammontava originariamente a 35 milioni di euro. La somma era così ripartita: 18 milioni per il comparto agrumicolo; 11 milioni per il comparto dell’olivo e 6 milioni per i comparti del mandorlo e del pistacchio.