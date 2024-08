Siccità, l’attacco del M5s: “Schifani e Barbagallo assenti, servono risposte”

L'intervento del capogruppo De Luca, a commento della seduta sulla siccità

PALERMO – “Ci saremmo aspettati, quantomeno, che su un tema così delicato ed importante come la siccità, che sta mettendo in ginocchio gran parte della Sicilia, il governo Schifani si fosse presentato in aula al gran completo”. Lo afferma il capogruppo del M5s all’Ars Antonio De Luca, a commento della seduta sulle mozioni, interpellanze ed interrogazioni dedicate alla siccità a sala d’Ercole.

Siccità, l’attacco del M5s

“Ancora una volta ci siamo dovuti ricredere – continua il M5s -. Solo due gli assessori in aula, assente tutto il resto della giunta, Schifani ed il nuovo assessore all’Agricoltura Barbagallo compresi Non è un bel debutto per il nuovo membro della giunta, e, soprattutto, non è un bel segnale che arriva ai siciliani”.

“Ora – continua – oltre ai progetti a medio e lungo termine – al governo chiediamo subito interventi rapidi, validi ed efficaci. Basta con gli intoppi e con le lungaggini burocratiche, la Sicilia assestata ha bisogno di risposte con immediatezza e tempismo, cose, purtroppo, finora del tutto sconosciute al governo Schifani”.

