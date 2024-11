Siccità, nuovi razionamenti e pozzi. Cocina: “La situazione peggiora”

Il punto del capo della Protezione civile regionale

PALERMO – Siccità, in Sicilia l’emergenza si aggrava a causa della mancanza di piogge nei territori in cui si trovano i principali bacini. Disposti nuovi razionamenti nel Palermitano mentre continua la corsa per pozzi e collegamenti: lo scopo è servire i Comuni con maggiori difficoltà.

Siccità, l’emergenza si aggrava

“Continua a non piovere sulla Sicilia e i grandi invasi non si riempiono ma, al contrario, si svuotano sempre di più”. Salvatore Cocina, il capo della protezione civile regionale, che coordina la cabina di regia sull’emergenza idrica, monitora costantemente le precipitazioni e lo stato di avanzamento degli appalti finanziati ai Comuni.

Una battaglia tra burocrazia e cambiamento climatico: “Le previsioni meteo che avevamo per novembre, con precipitazioni sotto la media, sono confermate, purtroppo”, sottolinea Cocina, che aggiunge: “Abbiamo rallentato da gennaio in modo precauzionale gli svuotamenti dei bacini, riducendo i prelievi e iniziando le turnazioni nei Comuni del centro Sicilia: Agrigento, Enna e Caltanissetta”.

“L’emergenza si aggrava”

“Non piove e non si intravede pioggia, abbiamo messo in campo tutto il possibile, scavando centinaia di pozzi e recuperato migliaia di litri al secondo, già immessi in rete. In questo modo è stata mitigata la crisi. Ma, adesso, la situazione si sta aggravando”.

La strategia

Nuovi razionamenti nel Palermitano e interconnessioni tra le reti idriche di province diverse, ma non basta: la protezione civile sta mettendo in campo centinaia di autobotti e, assicura Cocina, entro maggio saranno in funzione i primi moduli di dissalazione.

Lo scopo è evitare che la Sicilia, nella peggiore delle ipotesi, resti in parte a secco proprio nella fase iniziale della stagione estiva.

“Speriamo – conclude Cocina – che le previsioni per dicembre e gennaio di piogge nella media siano confermate”. Si tratterebbe di una boccata d’ossigeno per le dighe regionali”.

