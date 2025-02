Siccità, il Pd: “Ancipa, non usare l’acqua per l’appalto della ferrovia”

Le parole di Lillo Colaleo, responsabile iniziativa politica del Pd della provincia di Enna

ENNA – “La cabina di regia regionale mette in atto l’ennesima scelta sbagliata decidendo di aumentare il prelievo dell’acqua dall’Ancipa per consentirne l’erogazione fuori provincia di Enna e per il cantiere del raddoppio ferroviario della Palermo-Catania”.

Siccità, la nota del Pd

Lo scrive in una nota Lillo Colaleo responsabile iniziativa politica del Pd della provincia di Enna.

“L’acqua è un bene comune – aggiunge – e non c’è intenzione di ostacolare l’approvvigionamento fuori provincia, ma crediamo che, in una logica di solidarietà, sia altrettanto giusto che gli ennesi possano beneficiare di una tariffa parificata a livello regionale”.

“Ci appare altresì discutibile la scelta di utilizzare l’acqua potabile della diga per il cantiere del raddoppio ferroviario della Palermo-Catania nel tratto Catenanuova-Enna anziché attingere dai numerosi invasi contenenti acqua non potabile”.

