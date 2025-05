Siccità, Salini: “In Sicilia un progetto contro la carenza idrica”

Le parole dell'amministratore delegato di Webuild

MILANO – “Le opere legate all’acqua saranno la vera e più grande sfida del futuro per garantire benessere alle popolazioni”. Così Pietro Salini, amministratore delegato Webuild, nell’ambito della diciannovesima edizione della Biennale di architettura di Venezia.

Siccità, le parole di Salini

“L’acqua è la risorsa più preziosa del nostro pianeta, un bene comune che Webuild contribuisce a proteggere e condividere – ha proseguito Salini -. I nostri impianti di dissalazione servono 20 milioni di persone al giorno, dimostrando il nostro impegno nel risolvere l’emergenza idrica globale”.

“La nostra leadership nel settore dell’acqua – ha spiegato l’Ad di Webuild – è il risultato di anni di innovazione e dedizione, e siamo pronti a continuare a fare la differenza per le comunità di tutto il mondo partendo dall’Italia, dove abbiamo appena presentato un progetto alla Regione Siciliana per risolvere in modo definitivo il problema della carenza idrica in alcune aree dell’isola”.

Salini concluso: “Come in altri paesi il tema dell’acqua si può affrontare e risolvere, e noi siamo a disposizione delle istituzioni con la competenza necessaria del nostro Gruppo e di tutta la filiera che con noi lavora nel settore. Serve una forte volontà politica”.