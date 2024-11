Siccità, stop alla distribuzione dell’acqua a Caltanissetta

Il sindaco ha chiesto la convocazione della cabina di regia

CALTANISSETTA – L’amministrazione comunale di Caltanissetta ha chiesto, nella serata di ieri, l’immediata convocazione della cabina di regia per avere chiarimenti in merito alla distribuzione idrica nel territorio e per capire quali provvedimenti sono stati adottati.

Il sindaco e la giunta, infatti, hanno ricevuto – così come i cittadini che accedono ai canali istituzionali di Caltaqua – una comunicazione nella quale si informa che “ad oggi Siciliacque non ha ancora provveduto a ripristinare la regolare fornitura idrica ai serbatoi comunali di Caltanissetta e San Cataldo, senza, peraltro, alcuna comunicazione preventiva. Ne consegue che oggi non sarà possibile effettuare la distribuzione nei due comuni”.

“Riteniamo doveroso essere aggiornati sulle tempistiche inerenti la distribuzione idrica nel nostro territorio“, ha aggiunto il sindaco Walter Tesauro.

“Oggi pomeriggio potremo avere gli adeguati chiarimenti e sarà nostra cura informare tempestivamente la cittadinanza”.

Nel frattempo il Comune di Caltanissetta, per supportare i cittadini residenti nelle zone che, come da precedente calendario, oggi avrebbero dovuto ricevere la fornitura idrica, ha attivato un servizio sostitutivo con autobotte.